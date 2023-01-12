انطلاق فعالية زيرو ZERO "مستقبل مستدام" في الرياض غدًا

ينطلق معرض مشكاة التفاعلي، في الرياض غدًا، والذي يعدّ إحدى مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وذلك من خلال فعالية زيرو ZERO "مستقبل مستدام"، أثناء الفترة من 13- 19 يناير 2023م.
وتأتي فعالية "زيرو" امتدادًا لسلسلة "مساءات مشكاة" لتجعل الترفيه والعلوم متعة لجميع أفراد العائلة ولتعزيز وزرع العادات وتمكين جيل المستقبل من قبول وتبني التغييرات في المجتمع لمستقبل مستدام، بالإضافة إلى اكتشاف الطاقات المتجددة لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري والتزود بالمعلومات المفيدة حول الطاقة المتجددة ودورها الفعال في التغيير لمستقبل أفضل ومستدام.
وستفتح الفعالية أبوابها من الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً، وستتضمن مجموعة من الأنشطة والتجارب العلمية الجديدة والحصرية.