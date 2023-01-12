انطلاق فعالية زيرو ZERO "مستقبل مستدام" في الرياض غدًا

وتأتي فعالية "زيرو" امتدادًا لسلسلة "مساءات مشكاة" لتجعل الترفيه والعلوم متعة لجميع أفراد العائلة ولتعزيز وزرع العادات وتمكين جيل المستقبل من قبول وتبني التغييرات في المجتمع لمستقبل مستدام، بالإضافة إلى اكتشاف الطاقات المتجددة لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري والتزود بالمعلومات المفيدة حول الطاقة المتجددة ودورها الفعال في التغيير لمستقبل أفضل ومستدام.