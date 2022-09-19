أكثر من 126 ألف حالة إسعافية باشرها الهلال الأحمر بمكة المكرّمة

باشرت الفرق الإسعافية والطبية بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة، أكثر من 126 ألف حالة إسعافية.
وأوضح مدير الفرع الدكتور مصطفى بلجون، أن الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية بلغت 15 ألفاً 809 حالات إسعافية، فيما كان عدد الحالات المرضية 40 ألفاً و126 حالة مرضية وجاءت الحالات التي تعاني أزمات تنفسية في المرتبة الثالثة على مستوى الحالات التي باشرتها الهيئة في المنطقة بإجمالي 11586 حالة، لافتاً النظر إلى أن الخدمة الإسعافية الطارئة يتم تقديمها من خلال كوادر متخصصة وآليات متقدمة مجهزة بأحدث التجهيزات التي تمكنها من مباشرة مختلف الحالات الإسعافية بكل احترافية التي تضمن -بعد الله- في المساعدة للحفاظ على أرواح الناس.
وبيّن أن منطقة مكة المكرّمة تقدم خدماتها الإسعافية عبر 98 مركزاً إسعافياً والمنتشرة في جميع محافظات المنطقة والمراكز والهجر وذلك من خلال الاتصال المباشر على غرفة العمليات 997 أو من خلال تطبيق أسعفني، الذي يسهّل عملية الوصول لطالبي الخدمة الإسعافية بشكل أسرع.