أكثر من 126 ألف حالة إسعافية باشرها الهلال الأحمر بمكة المكرّمة

وأوضح مدير الفرع الدكتور مصطفى بلجون، أن الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية بلغت 15 ألفاً 809 حالات إسعافية، فيما كان عدد الحالات المرضية 40 ألفاً و126 حالة مرضية وجاءت الحالات التي تعاني أزمات تنفسية في المرتبة الثالثة على مستوى الحالات التي باشرتها الهيئة في المنطقة بإجمالي 11586 حالة، لافتاً النظر إلى أن الخدمة الإسعافية الطارئة يتم تقديمها من خلال كوادر متخصصة وآليات متقدمة مجهزة بأحدث التجهيزات التي تمكنها من مباشرة مختلف الحالات الإسعافية بكل احترافية التي تضمن -بعد الله- في المساعدة للحفاظ على أرواح الناس.