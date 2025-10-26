شرطة الرياض تقبض على وافد اعتدى على قائد مركبة ومرافقه في أحد أحياء العاصمة

ودعا الأمن العام المواطنين والمقيمين والزوار إلى الإبلاغ عن أي حالات أمنية أو طارئة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم (999) في باقي مناطق المملكة، مؤكدًا أن جميع البلاغات تُعامل بسرّية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ.