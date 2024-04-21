ضبط مواطن يصطاد دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

صرَّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة تمكنت من القبض على المواطن عامر صياح الشمري؛ لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزته (3) ذخائر شوزن حيّة، و(472) طلقة هوائية حيّة، وطائرا مصيدة، وناظور، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصّة.