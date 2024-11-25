"المبارك" ينوّه بأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف المملكة التنموية

أكد مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار (SIPA) المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، أن رؤية المملكة 2030 تمثل نقلة نوعية تهدف إلى التحول من الاعتماد على النفط إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتعزيز مقومات التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تعظيم الأثر: الاستفادة من التجارة والاستثمار لتحقيق النمو والتنمية"، ضمن أعمال مؤتمر "استثمر في السعودية" المقام في مدينة الرياض.
وأشار إلى الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص في تحقيق أهداف المملكة التنموية، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل تمتد لتشمل أبعادًا اجتماعية تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز جودة الحياة.
وبين أن المملكة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء إصلاحات كبيرة في السياسات القانونية، بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين واستقطاب الشركات الكبرى.
وأشار مساعد وزير الاستثمار إلى أن المملكة انطلقت من أربع ركائز أساسية لتحقيق بيئة استثمارية متميزة، وهي: تطوير فرص استثمارية متنوعة، وتمكين المستثمرين، وإنشاء قطاع حيوي من خلال توفير تمويل متنوع، إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال.