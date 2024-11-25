"المبارك" ينوّه بأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف المملكة التنموية

أكد مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار (SIPA) المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، أن رؤية المملكة 2030 تمثل نقلة نوعية تهدف إلى التحول من الاعتماد على النفط إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتعزيز مقومات التنمية الشاملة.