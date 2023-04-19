للعام الثامن .. 7 متسابقين يتنافسون على لقب "المهرة" بإذاعة القرآن الكريم .. اليوم

للعام الثامن على التوالي، تختتم إذاعة القرآن الكريم، اليوم الخميس، النسخة الثامنة من مسابقة المهرة الرمضانية التي تُقام في نسختها الثامنة، ويتنافس في حلقتها النهائية سبعة متسابقين للفوز باللقب؛ في تحدٍ قوي ويُبث على الهواء مباشرة من مسرح الإذاعة في تمام الساعة الخامسة عصرًا.
وتنافس على جوائز المسابقة في نسختها الحالية أكثر من 7 آلاف متسابق من 35 دولة، وتأهل إلى مرحلة التصفيات النهائية على الهواء مباشرة 63 متسابقًا، موزعين على 7 مجموعات في كل مجموعة 9 متسابقين، ويتأهل من كل مجموعة متسابق واحد يصل إلى الحلقة النهائية.
وتبلغ الجوائز نحو 300 ألف ريال، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف ريال، والفائز بالمركز الثاني 40 ألف ريال، وأما الحاصل على المركز الثالث 30 ألف ريال، والفائز بالمركز الرابع 25 ألف ريال، والفائز بالمركز الخامس 20 ألف ريال، والحاصل على المركز السادس 15 ألف ريال، والفائز بالمركز السابع 10 آلاف ريال، بينما يحصل كل متسابق على 1000 ريال، كما تُقام تزامنًا معها مسابقة للماهرات وفائزتين يوميًا بألف ريال.
يُشار إلى مسابقة "المهرة" كانت قد انطلقت في عام 2016م، وتتكون لجنة التحكيم من أبرز القراء والمقرئين في المملكة العربية السعودية، وهم: صابر عبدالحكيم ويوسف الدوسري وأحمد العبيدي.