للعام الثامن .. 7 متسابقين يتنافسون على لقب "المهرة" بإذاعة القرآن الكريم .. اليوم

وتبلغ الجوائز نحو 300 ألف ريال، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف ريال، والفائز بالمركز الثاني 40 ألف ريال، وأما الحاصل على المركز الثالث 30 ألف ريال، والفائز بالمركز الرابع 25 ألف ريال، والفائز بالمركز الخامس 20 ألف ريال، والحاصل على المركز السادس 15 ألف ريال، والفائز بالمركز السابع 10 آلاف ريال، بينما يحصل كل متسابق على 1000 ريال، كما تُقام تزامنًا معها مسابقة للماهرات وفائزتين يوميًا بألف ريال.