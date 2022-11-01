بالفيديو.. إعلاميون لـ"سبق" من ارتفاع 55م: لعبة "عين الرياض" ممتعة وندعو الجميع لتجربتها

أتاح المركز الإعلامي لموسم الرياض 2022 لمجموعة من الإعلاميين، تجربة ركوب لعبة "عين الرياض" للاستمتاع بمشاهدة مناظر ملاهي منطقة "ونتروندرلاند" من ارتفاع 55 مترًا، وربما كسر حاجز الخوف والتردد من الأماكن العالية والمرتفعات.
وتفصيلًا: فقد أعرب عدد من الإعلاميين لـ"سبق" عن استمتاعهم بخوض هذه التجربة المميزة؛ حيث وصف المذيع حمود العتيبي من إذاعة الرياض، والإعلاميتان: مريم وابتسام، التجربة بأنها كانت أكثر من رائعة وممتعة، داعين الجميع إلى الاستمتاع بمشاهدة مناظر منطقة الملاهي من علو 55 مترًا من خلال إطلالة بانورامية من عين الرياض.
وكان من اللافت أن الوقت يمضي بك سريعًا حوالي 15 دقيقة وأنت بداخل العربة، عكس واقع اللعبة من الخارج التي تشعر وكأنها تدور بركابها في بطء شديد!
وهناك ثلاث لاءات ينبغي عليك الالتزام بها وأنت بداخل العربة: "لا تقف"، و"لا تتأرجح داخل العربة"، و"لا تمد ساقيك ولا ذراعيك". كما يجب عليك البقاء جالسًا والامتناع عن التدخين طيلة الرحلة؛ حرصًا على سلامتك ومن معك داخل العربة.
وتتميز لعبة "عين الرياض" التي تعكس جمالية العاصمة، بإطلالة بانورامية على العاصمة، تكشف من خلالها أرجاء "الرياض ونتروندرلاند" من ارتفاع 55م من الأرض.
وتحتوي اللعبة على 40 عربة، تتميز بسقف مضيء "الروز" بتقنية "LED"، بينها عربات مخصصة لذوي الإعاقة، وتتسع كل عربة لأكثر من أربعة أشخاص، وتتميز كل دورة بوقت يتيح للزوار تجربة البحث عن الهدوء وصفاء الذهن؛ حيث تستغرق حوالي 12 دقيقة للدوران حول نفسها، كما تمتاز برؤية جمالية تشع بالبياض، الذي يمثل الطابع الشتوي كما هو الحال في طبيعة المنطقة.
وتستقبل لعبة "عين الرياض" الزوار يوميًّا، وتتيح لهم الاستمتاع وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترافية ووسائل الأمن والسلامة، تقودها كوادر وطنية شابة.
يذكر أن منطقة "ونتروندرلاند" تعود في نسختها الثالثة ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بحلة جديدة، وألعاب وتجارب تغمر شعور الزائر، وتقدم له التسلية والرفاهية التي يبحث عنها في منطقة زودت بمعايير عالية من الترفيه بشتاء فوق الخيال.
ويتنقل زوار مدينة الخيال الترفيهية منطقة "ونتروندرلاند" التي تُقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2022؛ بين أكثر من 80 لعبة وتجربة مميزة لكل الأعمار، وتحتوي أكبر مدينة ألعاب متنقلة حول العالم، على أكبر حلبة تزلج في المنطقة.
وتستقبل منطقة "ونتروندرلاند" زوارها يوميًّا طيلة فترة إقامتها في الموسم، من الساعة الرابعة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن الرابعة مساء حتى الثانية بعد منتصف الليل في أيام نهاية الأسبوع.
ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط .