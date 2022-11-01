بالفيديو.. إعلاميون لـ"سبق" من ارتفاع 55م: لعبة "عين الرياض" ممتعة وندعو الجميع لتجربتها

وتحتوي اللعبة على 40 عربة، تتميز بسقف مضيء "الروز" بتقنية "LED"، بينها عربات مخصصة لذوي الإعاقة، وتتسع كل عربة لأكثر من أربعة أشخاص، وتتميز كل دورة بوقت يتيح للزوار تجربة البحث عن الهدوء وصفاء الذهن؛ حيث تستغرق حوالي 12 دقيقة للدوران حول نفسها، كما تمتاز برؤية جمالية تشع بالبياض، الذي يمثل الطابع الشتوي كما هو الحال في طبيعة المنطقة.