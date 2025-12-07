السياحة السعودية تزيّن أشهر ساحات لندن وتقدم تجارب لا تُنسى ضمن حملة "ماستركارد" العالمية

وتعكس الحملة، بحضورها البارز على واجهات لندن المزدحمة، مكانة السعودية كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم، ومركزاً للقصص والتجارب الأصيلة التي يبحث عنها المسافرون من مختلف دول العالم: من مغامرات البحر الأحمر، وأصالة العلا، وعبق التاريخ في الدرعية، إلى روح الضيافة السعودية التي يحملها أبناء المملكة لكل زائر