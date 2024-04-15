"التعاون الإسلامي" تعرب عن انشغالها العميق تجاه التطورات العسكرية في المنطقة

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن انشغالها العميق تجاه التطورات العسكرية والتوتر الذي يسود المنطقة منذ أيام، داعية إلى العمل على وقف التصعيد والتحلي بضبط النفس، محذّرة من التداعيات الخطيرة على الأمن والاستقرار في كامل المنطقة لأي إجراء من شأنه أن يفاقم التوتر.
ودعت الأمانة العامة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والعمل على تفادي تفاقم التوتر بالمنطقة.
كما دعت المجتمع الدولي إلى العمل من أجل تسوية القضايا المزمنة في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة.