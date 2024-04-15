"التعاون الإسلامي" تعرب عن انشغالها العميق تجاه التطورات العسكرية في المنطقة

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن انشغالها العميق تجاه التطورات العسكرية والتوتر الذي يسود المنطقة منذ أيام، داعية إلى العمل على وقف التصعيد والتحلي بضبط النفس، محذّرة من التداعيات الخطيرة على الأمن والاستقرار في كامل المنطقة لأي إجراء من شأنه أن يفاقم التوتر.