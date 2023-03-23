"تعليم الشرقية": لا صحة لغياب 70 % من طلاب وطالبات المنطقة في أول يوم من رمضان

نفى المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، صحة الخبر المنشور في عددٍ من المواقع الإخبارية والذي تضمن نسبة غياب بلغت 70 في المائة من طلاب مدارس تعليم الشرقية في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هذا الخبر لا يرتكز على معلومة صحيحة إطلاقًا ولم يستند إلى مصدر رسمي.