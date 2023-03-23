"تعليم الشرقية": لا صحة لغياب 70 % من طلاب وطالبات المنطقة في أول يوم من رمضان

نفى المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، صحة الخبر المنشور في عددٍ من المواقع الإخبارية والذي تضمن نسبة غياب بلغت 70 في المائة من طلاب مدارس تعليم الشرقية في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هذا الخبر لا يرتكز على معلومة صحيحة إطلاقًا ولم يستند إلى مصدر رسمي.
وأكد "الباحص" في حديثه لـ"سبق" انتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، حيث أظهر الطلاب والطالبات تفاعلهم وحماسهم الكبير مع معلميهم ومعلماتهم أثناء تأدية الحصص الدراسية.
وأشار "الباحص" إلى أن انتظام العملية التعليمية في مدارس تعليم المنطقة الشرقية يسير وفق الأهداف المرسومة والخطط التعليمية المنفذة لتحقيق نواتج نوعية في التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.
وأوضح "الباحص" أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تعمل على تعزيز عددٍ من الممارسات لرفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات خلال فترة الدراسة في شهر رمضان المبارك لدعم تعليم الأبناء والبنات بالتكامل مع الأسرة الشريك الرئيس للعملية التعليمية ومن ذلك مساعدتهم في كيفية إدارة وتنظيم الوقت خلال الشهر الكريم وتوعيتهم بأهمية النوم والاستيقاظ مبكرًا وتخصيص وقت كافٍ من الراحة وعمل جدول لتنظيم عملية المذاكرة والابتعاد عن السهر.