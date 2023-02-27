فيديو.. الحملات الأمنية تُطيح بـ 3 أشخاص يمارسون التسوّل بالجوف

في إطار الحملات الأمنية المكثّفة في مناطق المملكة كافة؛ للحد من ظاهرة التسوّل، تمكنت الجهات الأمنية في منطقة الجوف من رصد وضبط عددٍ من الأشخاص بتهمة التسوّل.
وأوضح حساب الأمن العام على تويتر، أنه تمّ رصد وضبط مواطن قام بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من المارة.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ رصد وضبط مواطنة قامت بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ أمام المحال التجارية، كما تمّ رصد وضبط مواطن بعد قيامه بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من قائدي المركبات.
ودعا الأمن العام إلى ضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و999 ببقية مناطق المملكة.