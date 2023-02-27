فيديو.. الحملات الأمنية تُطيح بـ 3 أشخاص يمارسون التسوّل بالجوف

وأضاف الأمن العام، أنه تمّ رصد وضبط مواطنة قامت بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ أمام المحال التجارية، كما تمّ رصد وضبط مواطن بعد قيامه بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من قائدي المركبات.