وزارة النقل تواصل تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرّمة المباشر

واستمراراً لجهود منظومة النقل والخدمات اللوجستية في هذا الصدد؛ ستعمل الوزارة على تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرّمة المباشر، الذي يبلغ طوله 73 كم، ويتضمن أربع حارات في كل اتجاه، لتحسين جودة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة كافة؛ حيث يسهم المشروع في استيعاب الزيادة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، وخدمة مناطق وأحياء سكنية جديدة شرق جدة وشمال مكة المكرّمة، واختصار معدل زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرمة، وربط مطار الملك عبدالعزيز بمكة المكرّمة؛ وهو ما يؤكد حجم التكامل بين مختلف قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.