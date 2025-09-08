اختتام فعاليات معرض "اللومي الحساوي 2025" بمشاركة واسعة بلغت (453) ألف زائر وزائرة

وشهد المعرض مشاركة (73) جهة مشاركة وعارضة، و(35) شريك وراعي، وتنظيم (15) جولة سياحية، وتقديم نحو (40) ابتكارًا من منتجات الصناعات التحويلية والمُشتقة من اللومي الحساوي، وكذلك تقديم أكثر من (6100) استشارة أعمال؛ تم تقديمها من خلال عيادات الأعمال والجهات الشريكة المشاركة بإشراف مركز (سنا) لتطوير الأعمال، وكذلك مشاركة (20) شيف وطاهي من المملكة ودول الخليج في منصة الطهي الحي، فضلًا عن مساهمة المعرض في رفع معدل إشغال مرافق الضيافة في الأحساء بنسبة تتجاوز 70% بنسبة أعلى من العام الماضي.