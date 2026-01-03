القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لاستغلال الرواسب في المدينة المنورة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمَين من الجنسية الإندونيسية واليمنية، إثر مخالفتهما نظام البيئة من خلال استغلال الرواسب في منطقة المدينة المنورة.
وتم ضبط معدتين تُستخدمان في نهل وتجريف التربة، ضمن عملية المراقبة الميدانية التي تنفذها القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
ودعت الجهات المختصة إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية، أو الرقم (996) في بقية مناطق المملكة، مع التأكيد على التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة، ودون الإفصاح عن هوية المبلّغ.