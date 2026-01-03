القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لاستغلال الرواسب في المدينة المنورة

ودعت الجهات المختصة إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية، أو الرقم (996) في بقية مناطق المملكة، مع التأكيد على التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة، ودون الإفصاح عن هوية المبلّغ.