سفارة السعودية بالفلبين تستقبل التوأم عائشة وأكيزا قبل سفرهما إلى المملكة

واطمأن السفير على صحة الطفلتين، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الملكية الكريمة تأتي في إطار جهود مملكة الإنسانية الدولية وتعزيزاً للعلاقات الصديقة المتميزة بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين، وما توليه القيادة من رعاية واهتمام بالعمل الإنساني، حيثُ أصبحت المملكة رائدة في هذا المجال، سائلاً المولى عز وجل أن تُكلل العملية بالنجاح.