سفارة السعودية بالفلبين تستقبل التوأم عائشة وأكيزا قبل سفرهما إلى المملكة

استقبل سفير المملكة لدى جمهورية الفلبين هشام بن سلطان القحطاني، التوأم السيامي وعائلته قبل سفرهم إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع.
وأتى هذا الاستقبال وفقاً للتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإجراء عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني (عائشة وأكيزا) في المملكة.
جاء ذلك بحضور فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومساعد وزير الخارجية الفلبيني ماردوميل سيلو ميليكور، ورئيس الصليب الأحمر الفلبيني ريتشارد قوردون، وعدد من وسائل الإعلام المحلية.
واطمأن السفير على صحة الطفلتين، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الملكية الكريمة تأتي في إطار جهود مملكة الإنسانية الدولية وتعزيزاً للعلاقات الصديقة المتميزة بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين، وما توليه القيادة من رعاية واهتمام بالعمل الإنساني، حيثُ أصبحت المملكة رائدة في هذا المجال، سائلاً المولى عز وجل أن تُكلل العملية بالنجاح.
وقد عبّرت أسرة الطفلتين عن خالص امتنانها للقيادة على ما يقدم من عناية واهتمام ورعاية.