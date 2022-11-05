مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يستأصل 4 أورام ليفية لثلاثينية

نجح فريق طبي متخصص في جراحات النساء والولادة، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي في استئصال 4 أورام ليفية، تسببت في معاناة سيدة في العقد الثالث من العمر، على مدى سنوات.
وكانت المريضة تشكو من النزيف المتقطع، وتعرضت لنوبات من الألم الحاد أسفل منطقتي البطن والظهر، بالإضافة إلى استفراغ وهبوط مستوى هيموجلوبين الدم وصعوبة ممارسة حياتها بصورة طبيعية.
وقال الدكتور محمد العثمان استشاري النساء والولادة الحاصل على زمالة الكلية الملكية البريطانية في أمراض النساء والولادة رئيس الفريق الطبي المعالج: فور وصول المريضة للمستشفى، تم إخضاعها للتحاليل المخبرية والموجات الصوتية (Ultra Sound) والرنين المغناطيسي (M.R.I)، وكشفت الفحوصات حدوث تضخم بالرحم، ووجود أورام ليفية متعددة في أماكن مختلفة داخل وخارج الرحم في حالة نشطه؛ مما دعا الفريق الطبي للاجتماع ودراسة وضع المريضة.
وأضاف "العثمان": شكّلنا على الفور فريقًا جراحيًّا متخصصًا لدراسة الحلول الجراحية وخطوات العملية، ثم تم تجهيز المريضة وغرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة.
وأردف: استغرقت العملية ساعة ونصفًا، تم فيها فتح البطن، وتَبَين أن الورم متشابك مع المصران الأعور؛ حيث تم تحريره من الالتصاقات واستئصاله بشكل كامل وبلغ حجمه 25×20×20 سم، كما تم ملاحظة وجود تكيسات شديدة في المبايض ومعالجتها.
وتابع: جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح؛ حيث تمت متابعة العلامات الحيوية للمريضة في اليوم الأول، وتَبَين تحسنها، وحظيت برعاية فائقة بالمستشفى لمدة 4 أيام وخرجت في اليوم الخامس إلى منزلها وهي بصحة ممتازة وفي أفضل حال.
جدير بالذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي، يتسم بالجاهزية العالية للتعامل مع مختلف الحالات المرضية من خلال نخبة من الكفاءات الطبية.
ويمتلك المستشفى سجلًّا حافلًا بالجوائز وشهادات الاعتماد؛ أبرزها اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجمعية الأمريكية لنظم المعلومات الصحية HIMSS، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI.