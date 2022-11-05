مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يستأصل 4 أورام ليفية لثلاثينية

وأردف: استغرقت العملية ساعة ونصفًا، تم فيها فتح البطن، وتَبَين أن الورم متشابك مع المصران الأعور؛ حيث تم تحريره من الالتصاقات واستئصاله بشكل كامل وبلغ حجمه 25×20×20 سم، كما تم ملاحظة وجود تكيسات شديدة في المبايض ومعالجتها.