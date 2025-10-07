طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (تعديل الأطر التنظيمية للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية) التي تهدف من خلاله هيئة السوق المالية إلى تعديل الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، بما يتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 31 أكتوبر 2025م.