بعد قرار "الوزراء".. "السديس" يناقش آليات تنفيذ الترتيبات التنظيمية لإثراء تجربة الزائرين

وناقش "السديس" مع قيادات المكتب، آليات تنفيذ الترتيبات التنظيمية وفق التخصصات الدينية؛ بهدف إثراء تجربة الزائرين والقاصدين الدينية، وتهيئة الأجواء التعبدية لهم، كما تم بحث سبل تعزيز الأداء التشغيلي الديني في الحرمين الشريفين وفقًا لقياس الأثر والحوكمة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الدينية المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، مع التركيز على تعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة.