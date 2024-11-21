بعد قرار "الوزراء".. "السديس" يناقش آليات تنفيذ الترتيبات التنظيمية لإثراء تجربة الزائرين

عقد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مكتبه بمقر الرئاسة في مكة المكرمة، عقب صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية.
وفي بداية اللقاء، قدم السديس شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأكد أن صدور الموافقة الكريمة على الترتيبات التنظيمية يعد امتدادًا لعناية القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلًا الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأعمالهم، وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين.
وناقش "السديس" مع قيادات المكتب، آليات تنفيذ الترتيبات التنظيمية وفق التخصصات الدينية؛ بهدف إثراء تجربة الزائرين والقاصدين الدينية، وتهيئة الأجواء التعبدية لهم، كما تم بحث سبل تعزيز الأداء التشغيلي الديني في الحرمين الشريفين وفقًا لقياس الأثر والحوكمة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الدينية المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، مع التركيز على تعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز رسالة الوسطية والاعتدال التي يمثلها الحرمان الشريفان، والعمل على نشر هذه القيم السامية عالميًا.
وأشار إلى أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لدعم رؤية المملكة ورسالتها في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وترسيخ مكانة الحرمين الشريفين كمنبرين عالميين لنشر الإسلام الصحيح.