"دله البركة" تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024م بتوقيع عدد من العقود والاتفاقيات

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شاركت "دله البركة" كـ "راعٍ ماسي" في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024م، الذي أقيم تحت عنوان "الطريق إلى النسك" ونظمته وزارة الحج والعمرة خلال الفترة من 8 - 11 يناير 2024م في سوبر دوم جدة، ويعد أكبر معرض من نوعه على مستوى العالم، وهو متخصص في طرح وتقديم الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما يعد منصة وبوابة للمستثمرين والمبتكرين والمهتمين بتطوير قطاع الحج والعمرة.
زار جناح "دله البركة" المشارك في المعرض عدد من الشخصيات الاعتبارية منهم الدكتور عايض الغوينم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، الأستاذ عبدالعزيز الأيوبي، مساعد الرئيس العام لشؤون الحرمين في المدينة المنورة. المهندس أسامة سمكري، رئيس النقابة العامة للسيارات "الجهة المشرفة على تنظيم شركات نقل ضيوف الرحمن. السيد محمد مطيع الرحمن نائب رئيس الوفد، ووكيل إضافي بوزارة الشؤون الدينية في جمهورية بنجلادش. المهندس سامر بن سعيد القحطاني، مدير عام المناطق في شركة الاتصالات السعودية. المهندس زياد شطا المدير العام التنفيذي لخدمات الحج والعمرة بطيران ناس، وممثلي البعثة السودانية.
وعلى هامش المؤتمر وقع الأستاذ لؤي عبداللطيف غراب، العضو المنتدب لقطاع الضيافة والنقل والمشاعر المقدسة بمجموعة دله البركة عقوداً واتفاقيات مع عدد من الجهات المحلية والعالمية في مجال النقل والضيافة، ومنها: اتفاقية تقديم خدمات النقل لحجاج جمهورية الصين الشعبية ضمن أسطول النقل الخاص بشركة "دله لنقل الحجاج" في كل من جدة ومكة والمدينة المنورة، وتم توقيعها مع رئيس الوفد الصيني الأستاذ عادل حاج کریم العضو في اللجنة الدائمة للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ونائب رئيس اللجنة الإسلامية الصينية، واتفاقية شركة "معاد العالمية" إحدى شركات مجموعة "دله البركة"، مع عدد من مكاتب الحج والعمرة في قطاع الضيافة، بإجمالي بلغ 170 مليون ريال.
ومن جانب آخر استعرضت دله البركة خلال أيام المؤتمر الأربعة في جناحها المشارك شركاتها المتعددة مواصلة تاريخها العريق في خدمة الحجاج والمعتمرين، منذ أن أسسها المغفور له بإذن الله صالح كامل، رحمه الله، حيث تشرفت بتنفيذ أول عقود نظافة الحرمين الشريفين، لتطور عبر السنوات منظومة متكاملة من الشركات لخدمة ضيوف الرحمن؛ من أبرزها شركة دله لنقل الحجاج بين مكة والمدينة والمشاعر المقدسة بأسطول حديث من الباصات يبلغ 1000 حافلة، وشركة دله المتقدمة التي تملك وكالة حافلات آسيا ستار، وأبراج معاد التي تشمل 21 برجاً فندقياً بأكثر من 11 ألف غرفة بجوار بيت الله الحرام، وفندق دله طيبة من فئة الخمس نجوم، الذي يحتوي على 473 وحدة فندقية، ويبعد 50 متراً عن المسجد النبوي، ومشروع المناخة الحضري الملاصق لساحات الحرم النبوي، ويضم 1.400 وحدة فندقية، وشركة مجموعة خدمات الطعام، بطاقة إنتاجية تزيد على 50 ألف وجبة يومياً، ووكالة دارين للسفر والسياحة، وشركة دله للاتصالات المساهمة في نقل أحدث التقنيات للمملكة من خلال الاستثمار وتطوير الفرص في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة وقوف (Parkyy) الشركة الرائدة في خدمات إدارة مواقف السيارات في جميع أنحاء المملكة.