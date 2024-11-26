بـ 22.8 ملم.. الجموم بمكة تسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار في 24 ساعة

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة الشرقية (3.8) ملم في الشيحية بالقرية العليا، و(2.8) ملم في الرفيعة بالقرية العليا، و(2.4) ملم في راس المشعاب بالخفجي، و(2.3) في النعيرية، كما سجّلت منطقة عسير (22.4) ملم في الفرعة الشمالية بالنماص، و(0.5) ملم في شمال البشائر ببلقرن، فيما سجّلت منطقة الباحة (1.2) ملم في نخال بالقري، و(0.9) ملم في برحرح بالمندق، وسجلت منطقة المدينة المنوّرة (10.4) ملم في الجرنافة بوادي الفرع.