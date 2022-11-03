"التجارة" تُشهِّر بمدير منشأة نظمت عروضاً وتخفيضات مضللة للمستهلك

وكانت الفرق الرقابية للوزارة قد باشرت بلاغاً عن منشأة تختص في تجارة المعادن الثمينة والساعات أعلنت عن تخفيضات دون ترخيص حيث اتضح عدم صحة الإعلان عن تخفيضات بنسبة 50% على جميع البضاعة المعروضة، بالإضافة لمخالفة عدم وضع بطاقة مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض .