"المسند": الآن يؤذن للعشاء في الرياض عند 6:34 مساءً والشمس لم تغرب بعد!

لفت أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الانتباه إلى طبيعة الوقت بين الشتاء والصيف، مشيراً إلى حكمة الله في خلقه وقدرته على تدبير أمر الكون لمنافع عباده.
وأضاف: "الآن يؤذن المؤذن لدخول وقت صلاة العشاء في الرياض عند الساعة 06:34، في حين أن الشمس لم تغرب بعد في الرياض في تاريخ 1 يونيو، حيث تغرب الشمس عند الساعة 06:47، ويدخل وقت العشاء الساعة 08:17".
وأوضح: "سبحان الله والله أكبر، أرأيت كيف يقلب الله الليل والنهار، فيأخذ من هذا لهذا أو يجعلهما معتدلين، والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه، حيث أمال بحكمته ورحمته وقدرته محور الأرض 23 درجة حتى تتشكّل الفصول الأربعة.
وتابع، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "لولا هذا الميلان في المحور لعشنا في فصل واحد، وفات على الخلق منافع ومصالح كثيرة، ولله في خلقه شؤون".