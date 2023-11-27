"المسند": الآن يؤذن للعشاء في الرياض عند 6:34 مساءً والشمس لم تغرب بعد!

وأضاف: "الآن يؤذن المؤذن لدخول وقت صلاة العشاء في الرياض عند الساعة 06:34، في حين أن الشمس لم تغرب بعد في الرياض في تاريخ 1 يونيو، حيث تغرب الشمس عند الساعة 06:47، ويدخل وقت العشاء الساعة 08:17".