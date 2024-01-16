تفاعلًا مع "سبق".. "المياه": "ريان وحمدانية جدة" ضمن الأحياء المخطط خدمتها

أكدت شركة المياه الوطنية أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.
وأوضحت الشركة، تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان (مواطنون بجدة: شوارع مكسرة في الشمال ومياه جوفية في الشرق.. وعبارة "عزيزي العميل" لا تليق)، أن مشاريع الصرف الصحي للأحياء المشار إليها في الخبر وهي "الريان- الحمدانية" تندرج ضمن الأحياء المخطط خدمتها ضمن المخطط العام.
وأشارت إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ مشاريعها المائية والبيئية بناءً على برامج وخطط استراتيجية، ووفقًا للأولويات المتبعة.
وفي شأن إزالة وسحب المياه الجوفية داخل الأحياء المذكورة، أوضحت الشركة أنها ليست ضمن أعمال ومهام شركة المياه.
ودعت الشركة عملاءها الكرام في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار إلى التواصل معها عبر الفرع الإلكتروني (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم المجاني (8004411110)، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store) و(Google play).