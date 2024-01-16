تفاعلًا مع "سبق".. "المياه": "ريان وحمدانية جدة" ضمن الأحياء المخطط خدمتها

وأوضحت الشركة، تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان (مواطنون بجدة: شوارع مكسرة في الشمال ومياه جوفية في الشرق.. وعبارة "عزيزي العميل" لا تليق)، أن مشاريع الصرف الصحي للأحياء المشار إليها في الخبر وهي "الريان- الحمدانية" تندرج ضمن الأحياء المخطط خدمتها ضمن المخطط العام.