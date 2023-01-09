يُعادي نفسه وينغمس في "الشيطنة".. "صورة للمتطرف" يبرزها "اعتدال"

وأوضح أن "أحادية المتطرف تؤدي به إلى الانغماس في إدانة وشيطنة أفكار ومشاريع الآخرين، كما تعزز عدمَ قبوله لدينامية العالم التي تتناقض مع حالة الجمود التي يعيشها".