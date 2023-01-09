يُعادي نفسه وينغمس في "الشيطنة".. "صورة للمتطرف" يبرزها "اعتدال"

أكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، أن المتطرف ينغمس في حالة من الأحادية الفكرية التي تُفقده القدرة على تلمس دينامية العالم أو القبول بحتمية التنوع والتعدد كضرورة لبقاء واستمرار الحياة وتطورها.
وقال المركز: إن أحادية المتطرف تجعله في حالة عَداء دائم مع نفسه ومحيطه، وتساهم في رفضه بشكل قاطع لأي فكر يخالف أيديولوجياته أو يُخضعها للتفنيد.
وأوضح أن "أحادية المتطرف تؤدي به إلى الانغماس في إدانة وشيطنة أفكار ومشاريع الآخرين، كما تعزز عدمَ قبوله لدينامية العالم التي تتناقض مع حالة الجمود التي يعيشها".