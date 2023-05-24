بين 21 ألف متقدم.. "الحسني" أول طالبة تمريض بجامعة الباحة تُقبل ببرنامج "قمم"

ويختار برنامج "قمم" لتمكين القيادات الواعدة، الطلبةَ الأكثر تميزًا سواءً من السعوديين الذين يدرسون في جامعات سعودية أو أجنبية وأيضًا غير السعوديين الذين يدرسون في الجامعات السعودية، ويختار المقبولين فيه بعناية فائقة؛ حيث يعتمد على 3 معايير يجب أن يكون الشخص متميزًا فيها بشكل استثنائي حتى يضمن قبوله، وهي: الأداء الأكاديمي حيث يركز على أن المتقدم مهتمًّا بهذا الجانب وناجحًا فيه، وروح المبادرة وهي رغبة المتقدم في إنجاز المبادرات المجتمعية والأنشطة خارج إطار الجامعة وداخلها، والمسؤولية الاجتماعية وهي مدى إنجاز المتقدم فيما يتعلق بالمبادرات التي تخدم المجتمع سواءً داخل الجامعة أو خارجها.