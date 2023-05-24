بين 21 ألف متقدم.. "الحسني" أول طالبة تمريض بجامعة الباحة تُقبل ببرنامج "قمم"
هنّأت جامعة الباحة، الطالبة شذى أحمد الزهراني بكلية العلوم الطبية التطبيقية، التي تم اختيارها ضمن 50 من المتقدمين في برنامج قمم لتمكين القيادات الواعدة من بين أكثر من 21000 متقدم ومتقدمة.
والطالبة شذى الزهراني هي أول طالبة تمريض من جامعة الباحة وثالث طالبة تمريض على مستوى المملكة تقبل في هذا البرنامج منذ بدء انطلاقه عام 2018.
ويختار برنامج "قمم" لتمكين القيادات الواعدة، الطلبةَ الأكثر تميزًا سواءً من السعوديين الذين يدرسون في جامعات سعودية أو أجنبية وأيضًا غير السعوديين الذين يدرسون في الجامعات السعودية، ويختار المقبولين فيه بعناية فائقة؛ حيث يعتمد على 3 معايير يجب أن يكون الشخص متميزًا فيها بشكل استثنائي حتى يضمن قبوله، وهي: الأداء الأكاديمي حيث يركز على أن المتقدم مهتمًّا بهذا الجانب وناجحًا فيه، وروح المبادرة وهي رغبة المتقدم في إنجاز المبادرات المجتمعية والأنشطة خارج إطار الجامعة وداخلها، والمسؤولية الاجتماعية وهي مدى إنجاز المتقدم فيما يتعلق بالمبادرات التي تخدم المجتمع سواءً داخل الجامعة أو خارجها.
بدورها قالت الطالبة شذى أحمد الحسني الزهراني لـ"سبق": أنا طالبة امتياز، وتم قبولي في هذا البرنامج من بين 21 ألف متقدم، تأهل منهم 140 شخصًا فقط إلى مرحلة المقابلات وبعدها قبل فقط 50 شخصًا.
وأضافت: "قدمت جامعة الباحة لي الدعم من خلال الأندية الطلابية المختلفة مثل نادي رقي الصحي، ونادي المسؤولية، ونادي الابتكار وريادة الأعمال؛ وهذه الأندية المختلفة أتاحت لي فرصة المشاركة في مختلف المجالات، وتقديم وقيادة المبادرات المختلفة التي تركز بشكل أساسي على خدمة المجتمع والطلاب في الجامعة؛ حيث تُعَد المسؤولية الاجتماعية أحد معايير برنامج "قمم" في اختيار المقبولين فيها، كما أعمل حاليًا على عدد من الأبحاث التي تدرس صحة المرأة في السعودية، وعرضتُ أبحاثي في مؤتمرات دولية ومحلية عززت من قبولي بشكل أكبر
وأوضحت "الحسني": "حصلتُ على وسام التميز من وكالة جامعة الباحة للتطوير والجودة؛ باعتبارها مؤسسة وقائدة منظومة رفيدة لكتابة المحتوى الطبي باللغة العربية في مجال التمريض والطب.