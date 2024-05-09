هيئة الترفيه.. تُوَجه بوصلة العالم لموسم الرياض

نجحت الهيئة العامة للترفيه، في توجيه بوصلة العالم للرياض، من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة؛ وذلك في إطار جهودها لتعزيز الترفيه وجذب الزوار إلى المملكة؛ حيث يترقب عشاق الرياضات المختلفة هذه الفعاليات بشغف، ليستمتعوا بتجارب ترفيهية مميزة ومثيرة؛ مما يعكس الحياة الثقافية النابضة في المملكة ويعزز الاستقطاب السياحي.
وحققت رياضة الملاكمة العالمية شهرةً واسعة في السعودية، وتزداد أهمية هذه الرياضة بشكل متزايد بعد أن أقيمت ثلاث نزالات مثيرة خلال موسم الرياض السابق، إلى جانب أن موسم الرياض هو شريك رسمي جديد للمجلس العالمي للملاكمة، باعتبار أن الموسم حدثٌ ضخمٌ يعد من أكبر الفعاليات الترفيهية عالميًّا.
وشهدت السنوات الأخيرة إقامة نزالات كبيرة في السعودية، كمواجهة الملاكم البريطاني تايسون فيوري والفرنسي فرانسيس نغانو، ونزال الملاكم البريطاني الآخر أنتوني جوشوا ضد نغانو أيضًا، إضافة إلى المواجهة المنتظرة بين فيوري وبطل العالم الأوكراني أولكسندر أوسيك، في 18 مايو المقبل.
ويُعَد النزال المنتظر هو الأول الذي يتنافس فيه الملاكمان على أربعة أحزمة عالمية، ومن موقع فوز للطرفين؛ حيث لم يتلقَّ أي من اللاعبين أي هزائم من أي جهة، وقد سَبَق لهما النزال في السعودية، وتغلّب "أوسيك" على البريطاني أنتوني جوشوا في أغسطس 2022 بجدة، كما فاز تايسون فيوري على منافسه الكاميروني فرانسيس نغانو في أكتوبر من العام الماضي.
وموسم الرياض يشمل عددًا كبيرًا من الفعاليات الرياضية المميزة والملفتة للأنظار لعشاق الرياضات المختلفة من كل أنحاء العالم مثل: إقامة أول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم والذي يحتوي على أكثر من 30 ألف قطعة نادرة؛ حيث يعتبر الفرع الثاني في العالم، بعد فرع مدريد، ويقدم تجارب عالمية رائعة بالإضافة إلى جوائز 443 العالمية، وإقامة تجارب ومتحف CR7، وإقامة نزال حزام موسم الرياض، وإقامة كأس موسم الرياض، وإقامة كأس موسم الرياض للتنس، وإقامة أكبر مهرجانات مصارعة المحترفين، وإطلاق مركز لتجربة ومتجر WWE، وإقامة كأس العالم للبادل للمرة الأولى في الرياض.