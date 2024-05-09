هيئة الترفيه.. تُوَجه بوصلة العالم لموسم الرياض

ويُعَد النزال المنتظر هو الأول الذي يتنافس فيه الملاكمان على أربعة أحزمة عالمية، ومن موقع فوز للطرفين؛ حيث لم يتلقَّ أي من اللاعبين أي هزائم من أي جهة، وقد سَبَق لهما النزال في السعودية، وتغلّب "أوسيك" على البريطاني أنتوني جوشوا في أغسطس 2022 بجدة، كما فاز تايسون فيوري على منافسه الكاميروني فرانسيس نغانو في أكتوبر من العام الماضي.