"العقار" تعلن ضمّ 8 أحياء جنوب الرياض للسجل العقاري.. ضمن المرحلة الثالثة

ودعت الهيئة ملاك العقارات في أحياء "الحزم، الزهرة، السويدي الغربي، العريجاء الأوسط، العريجاء الغربي، العوالي، ظهرة البديعة، لبن"، إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوافر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل ابتداءً من يوم غد الأربعاء، ويستمر التسجيل حتى نهاية 28 مارس 2024م الموافق 18 رمضان 1445هـ .