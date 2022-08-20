إنقاذ سبعيني غرق في حفرة مليئة بمياه الأمطار بقيا الطائف

استقبل مستشفى قيا العام جنوب شرقي الطائف، حالة غرق لمواطن يبلغ من العمر 70 عامًا، وقع في حفرة في وادي قيا مليئة بالمياه، قبل إنقاذه عن طريق الدفاع المدني.