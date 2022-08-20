إنقاذ سبعيني غرق في حفرة مليئة بمياه الأمطار بقيا الطائف

استقبل مستشفى قيا العام جنوب شرقي الطائف، حالة غرق لمواطن يبلغ من العمر 70 عامًا، وقع في حفرة في وادي قيا مليئة بالمياه، قبل إنقاذه عن طريق الدفاع المدني.
وحضرت الحالة إلى الطوارئ بواسطة الهلال الأحمر ، وكان الوضع مستقرًا، حيث قام الطاقم الطبي بإجراء الإسعافات الأولية.
وقال المتحدث باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان: أمطار غزيرة تشهدها منطقة عمل مستشفى قيا العام، وتم استنفار جميع الطواقم الطبية ورفع الجاهزية بالطوارئ.
وأضاف: وصلت إلى قسم الطوارئ، في نفس التوقيت، حالتان إثر حادث مروري، وخمس حالات نتيجة مضاربة بين مجموعة من الأشخاص، وقد تم التعامل مع جميع الحالات وتقديم الخدمات العلاجية والاسعافية اللازمة.