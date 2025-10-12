في ختام لافت.. "الصقور والصيد السعودي 2025" يحقق نجاحًا استثنائيًا بحضور قياسي

بحضور تجاوز 700 ألف زائر وتفاعل عالمي لافت، اختُتمت مساء أمس فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، مسجلاً نجاحًا استثنائيًّا عزز من مكانته كأضخم وأهم حدث دولي في مجال الصقارة والصيد.
واستمرت فعاليات المعرض لعشرة أيام، وشهد إقبالًا واسعًا من مختلف فئات المجتمع، إلى جانب زوار دوليين من المهتمين بهوايات الصيد والفروسية والصقارة، وسط تنظيم احترافي ومشاركة نوعية من العارضين والجهات المتخصصة.
وشارك في المعرض أكثر من 1400 عارض من 47 دولة، من خلال أجنحة متنوعة ضمن مساحة فاقت 190 ألف متر مربع، ضمّت عروضًا للصقور، ومعارض للأسلحة، ومناطق مخصصة للمغامرات والمتاحف، وتجارب تفاعلية متعددة.
وأسهم تنوّع الفعاليات التي جمعت بين الثقافة والموروث والتعليم والترفيه في جذب الجمهور، كما شملت تجارب حيّة للصقارة والفنون والحرف التقليدية، مما جعل المعرض وجهة متكاملة لعشاق التراث والمغامرة.
وشهد الحدث تفاعلاً رقميًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، محققًا ملايين المشاهدات، إلى جانب تغطية إعلامية محلية ودولية من أبرز القنوات ووكالات الأنباء.
ويأتي نجاح المعرض امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ الإرث الثقافي للمملكة، وتحويله إلى منصات دولية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية القطاع السياحي والترفيهي.