إضافة سعودية عالمية في طب العيون.. "قيراط" يكتشف علامة جديدة لدى مرضى القرنية المخروطية

وأوضح الدكتور عمر قيراط؛ أن هذا الاكتشاف بحاجة إلى مزيدٍ من الدراسات من قِبل الأطباء ومراقبة تطور الحالة لدى المرضى، موضحاً أنها لا تشكل خطراً واضحاً على صحة العين، إلا أن هذه العلامة قد تساعد على فهم ما يحصل داخل العين بسبب عملية فرك العين المتكرر.. وربما أمكن استخدام هذه العلامة في تتبع حالة القرنية المخروطية وزيادة حدتها مع الوقت، كما نصح الجميع وخصوصاً مرضى القرنية بعدم فرك العين.