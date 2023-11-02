سفير فلسطين بالمملكة: مواقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية واضحة وكريمة ونفتخر بها

وتابع : خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قال وأعلنها سابقًا ويعلنها دائمًا "نحن سند فلسطين، نحن معكم -كنا ولازلنا- وسنستمر معكم"دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف"، وكذلك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أيضًا قالها للرئيس الفلسطيني محمود عباس "السعودية وفلسطين يد واحدة" كما أعلنها سمو الأمير محمد بن سلمان من كل المنابر "ستبقى القضية الفلسطينية في صُلب القضايا بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وسنستمر في دعم فلسطين إلى الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.