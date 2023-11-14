انطلاق مهرجان المؤسس للإبل في نسخته الثامنة.. ديسمبر المقبل

وتابع قائلًا: إن الاستثمار في الإبل تم قبل الإسلام وبعده، ووجد اهتمامًا أكثرَ في وقتنا الحاضر، وتم ربط الشعائر فيها، والآن الاستثمار تطور، وأصبح متعددًا وموروثًا وهواية، ومقومات نجاحه الشراء بسعر مناسب ومن المنتج مباشرة بعد التأكد من سلامتها من العبث، والاهتمام بحال الناقة، سواء الغذاء أو المظهر.