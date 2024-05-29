أكاديمية مطوري Apple تحتفي بتخريج 192 طالبة بالشراكة مع أكاديمية طويق

احتفت أكاديمية مطوري Apple اليوم في الرياض بتخريج الدفعة الثالثة من المتدربات البالغ عددهن 192 طالبة. وعلى مدار تسعة أشهر تقريباً، اكتسبت الخريجات العديد من المهارات الأساسية في مجالات البرمجة والتصميم والأعمال، لإعدادهن لشغل وظائف في مجال اقتصاد تطبيقات iOS. حضر الحفل الدكتورة إيناس العيسى، رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن؛ وفيصل الخميسي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق؛ وإستر هير، المديرة الأولى لتسويق المطورين العالميين في شركة Apple.
وفي هذه المناسبة، أثنتْ الدكتورة إيناس العيسى على جهود أكاديمية مطوري Apple بالشراكة مع أكاديمية طويق لدورها في تطوير وتمكين القدرات التقنية وإعداد جيل من رائدات الأعمال، كما ألقتْ الضوء على ما توفره الأكاديمية من بيئة مناسبة لتطوير حلول مبتكرة وواعدة تخدم مختلف شرائح المجتمع، بما يدعم استمرار تميز المملكة العربية السعودية في الاقتصاد الرقمي في مختلف المجالات.
من جانبه أعرب فيصل الخميسي عن فخره بما حققته أكاديمية مطوري Apple من إنجازات ملحوظة خلال فترة زمنية قصيرة، وأرجع هذا النجاح إلى الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الرقمي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. ونوّه الخميسي بالنقلة النوعية التي يشهدها القطاع، وهو ما يتجلى في تقدم المملكة في المؤشرات الرقمية، وتنافسيتها ضمن مجموعة دولة العشرين، إذ يتماشى هذا التقدم مع أهداف رؤية المملكة 2030. كما أكّد على أن الأكاديميات التي يدعمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز تضطلع بدور حاسم في تعزيز رأس المال البشري بأعلى مستويات التأهيل، وبالتالي المساهمة بشكل كبير في تنمية المملكة.
بدورها أشادتْ مديرة أكاديمية مطوري Apple في الرياض، الأستاذة عهود النايل، بطالبات الأكاديمية لتميزهن في تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات في عدّة مجالات وتخصّصات واعدة باستخدام تقنيات Apple. وعلى مدار تسعة أشهر، انخرطت الطالبات في منهجية تعليمية تُركّز على الإبداع والتحليل الذاتي وحل المشكلات. كذلك أضافت إستر هير قائلة: "أطلقنا أكاديمية مطوري Apple في الرياض لتمكين الطالبات وتزويدهن بالأدوات والموارد التي يحتجنها للسعي وراء تحقيق شغفهن وتطوير حياتهن المهنية، ومن المثير للاهتمام أن نرى الطرق المذهلة التي استفادت بها الخريجات من قوة البرمجة لإحداث تأثير وإطلاق العنان لفرص جديدة.“