أكاديمية مطوري Apple تحتفي بتخريج 192 طالبة بالشراكة مع أكاديمية طويق

من جانبه أعرب فيصل الخميسي عن فخره بما حققته أكاديمية مطوري Apple من إنجازات ملحوظة خلال فترة زمنية قصيرة، وأرجع هذا النجاح إلى الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الرقمي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. ونوّه الخميسي بالنقلة النوعية التي يشهدها القطاع، وهو ما يتجلى في تقدم المملكة في المؤشرات الرقمية، وتنافسيتها ضمن مجموعة دولة العشرين، إذ يتماشى هذا التقدم مع أهداف رؤية المملكة 2030. كما أكّد على أن الأكاديميات التي يدعمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز تضطلع بدور حاسم في تعزيز رأس المال البشري بأعلى مستويات التأهيل، وبالتالي المساهمة بشكل كبير في تنمية المملكة.