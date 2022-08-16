هجوم "الإخوان" الإرهابية على الشيخ "العيسى" لمنهجه الوسطي

كما أشار إلى أن الهجوم على الدكتور العيسى من قبل الجماعة ليس بالجديد، حيث بدأ منذ أن كان وزير للعدل عام 2009م، وازدادت حدة الهجوم بشكل ممنهج بعد أن تولى أمانة رابطة العالم الإسلامي عام 2016م، حيث أصبح يستخدم ضده أسلوب إعلامي خطير يسمى " اغتيال الشخصية"، كونه ظهر ممثلاً للإسلام الوسطي المعتدل، مشيراً إلى أن بعض الإعلام الغربي هاجم الشيخ محمد العيسى على الرغم من أنه شخصية إسلامية معتدلة، وقد ظهر المبرر لذلك الهجوم في كتاب رايموند بيكر "إسلام بلا خوف"، إضافة إلى تشيرلي بينارد "الإسلام المدني الديمقراطي"، حيث كانت تلك الكتب تشير إلى أن المعسكر الغربي يرى أن تنظيم الإخوان هو الشريك الأنسب لهم، وهو القادر على تنفيذ أجنداته في المنطقة.