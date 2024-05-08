مجلس شؤون الأسرة: 4 بنود لرعاية الطفل بحسب المادة 15من نظام حماية الطفل

أوضح مجلس شؤون الأسرة أنه يحق للطفل الحصول على الرعاية الكاملة من قبل والديه، بما يحفظ حقوقه، ويوفر له بيئة أسرية مناسبة للتنشئة السليمة.
وقال المجلس: هناك 4 بنود لرعاية الطفل بحسب المادة 15 من نظام حماية الطفل.
وأضاف: يعد والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته مسؤولين في حدود إمكانياتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه والعمل على توفير الرعاية له وحمايته من الإيذاء والإهمال.
وأردف المجلس: في حالة انفصال الوالدين يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.
وتابع: تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل مسؤوليتهما تجاهه وحفظ حقوقه وحمايته من الإيذاء والإهمال.
وقال المجلس: في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي.