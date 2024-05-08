مجلس شؤون الأسرة: 4 بنود لرعاية الطفل بحسب المادة 15من نظام حماية الطفل

وأضاف: يعد والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته مسؤولين في حدود إمكانياتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه والعمل على توفير الرعاية له وحمايته من الإيذاء والإهمال.