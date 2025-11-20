اعتماد مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل مركزًا لجراحة السمنة بعد استيفاء معايير الجودة

حصل مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، على اعتماد مركز جراحة السمنة بعد اجتيازه متطلبات التصنيف المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك عقب تقييم شامل أجرته لجنة مراكز التميز وفق أعلى المعايير المتعلقة بالجودة وسلامة المرضى.
ويعكس هذا الاعتماد جاهزية المستشفى لتقديم خدمات تخصصية متقدمة في جراحة السمنة والمناظير، مدعومًا بفريق طبي مؤهل وتجهيزات حديثة تُسهم في تعزيز دقة الإجراءات وتحسين التجربة العلاجية للمراجعين، بما يتوافق مع البرامج الوطنية لمراكز السمنة ومبادرات التحول الصحي.
وفي هذا السياق، عبّر الدكتور طلال محمد الشهري، استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة ورئيس قسم الجراحة بالمستشفى، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن اعتماد المركز يمثل اعترافًا رسميًا بقدرة المستشفى على توفير رعاية آمنة ومتكاملة تحقق نتائج علاجية متقدمة، وتلبي تطلعات المستفيدين بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار الدكتور الشهري إلى أن فريق جراحة السمنة يعمل وفق بروتوكولات علاجية حديثة تُركّز على جودة الخدمة وسلامة المرضى، إضافة إلى برامج المتابعة طويلة المدى التي تضمن استدامة النتائج وتحسين نمط حياة المرضى.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام المستشفى بمواصلة تطوير خدماته التخصصية، وتوسيع نطاق الرعاية المقدمة وفق أفضل الممارسات الصحية المعتمدة.