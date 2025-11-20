اعتماد مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل مركزًا لجراحة السمنة بعد استيفاء معايير الجودة

وفي هذا السياق، عبّر الدكتور طلال محمد الشهري، استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة ورئيس قسم الجراحة بالمستشفى، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن اعتماد المركز يمثل اعترافًا رسميًا بقدرة المستشفى على توفير رعاية آمنة ومتكاملة تحقق نتائج علاجية متقدمة، وتلبي تطلعات المستفيدين بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.