بعد لدغة ثعبان.. "جنى" تفارق الحياة أمام والديها.. قصة حزينة زاد جراحها الإهمال الطبي بالباحة

وأضاف: "في منتصف الطريق ساءت حالة طفلتي وبدأت بالاستفراغ وذلك كله أمام ناظريّ أنا ووالدتها حيث كنا معها في سيارة الإسعاف، ولم تقم الممرضة بإسعافها الإسعافات الأولية بل أنها قالت إنها لا تعرف للأجهزة الطبية الموجودة في سيارة الإسعاف وإنما كانت مرافقتها بأمر الطبيب فقط ، فقامت بالاتصال الهاتفي بالطبيب الذي أمر الإسعاف بالعودة مرة أخرى إلى الحجرة ؛ فعادت سيارة الإسعاف أدراجها إلى الحجرة حتى الوصول إلى الطبيب الذي التقانا بجوار نقطة التفتيش ورافقنا في مهمة وداع طفلتي أنا ووالدتها ومن ثم عادت الإسعاف إلى قلوة مره أخرى، وكل ذلك وطفلتي تصارع السم في جسدها دون إجراء صحيح لإنقاذ الحالة .