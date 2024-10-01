مستشفى ظلم العام يستنفر ويعلن حالة الطوارئ لاستقبال 7 مصابين في حادث مروري

أعلن مستشفى ظلم العام، عضو تجمع الطائف الصحي، حالة الطوارئ بعد منتصف ليل أمس، وذلك في أعقاب بلاغ عن وقوع حادث مروري لمركبة تقل مجموعة من الركاب على طريق الطائف - الرياض.
وتأتي هذه الاستجابة السريعة كدليل على جاهزية الكوادر الصحية في مستشفى ظلم العام للتعامل مع الطوارئ وضمان تقديم الرعاية الطبية الفورية للمصابين.
وفي استجابة فورية، قام المستشفى برفع جاهزية جميع الأقسام ودعم قسم الطوارئ بالكوادر الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة، ونجحت طوارئ المستشفى في استقبال 7 حالات إصابة متنوعة من الحادث، حيث أسهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة في إنقاذ حياة العديد من المصابين.
وقرر الأطباء تحويل أربع حالات إصابة، من بينها ثلاث حالات تُعتبر "إنقاذ حياة"، لاستكمال الرعاية الطبية في المستشفيات التابعة للتجمع الصحي في محافظة الطائف، من خلال فرق إسعافية مجهزة، بينما تم تنويم 3 حالات مستقرة لاستكمال الرعاية الطبية في أقسام التنويم بمستشفى ظلم العام.