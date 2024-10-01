مستشفى ظلم العام يستنفر ويعلن حالة الطوارئ لاستقبال 7 مصابين في حادث مروري

وقرر الأطباء تحويل أربع حالات إصابة، من بينها ثلاث حالات تُعتبر "إنقاذ حياة"، لاستكمال الرعاية الطبية في المستشفيات التابعة للتجمع الصحي في محافظة الطائف، من خلال فرق إسعافية مجهزة، بينما تم تنويم 3 حالات مستقرة لاستكمال الرعاية الطبية في أقسام التنويم بمستشفى ظلم العام.