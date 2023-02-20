"الربيعة" يستعرض المشاريع المعتمدة لصالح متضرري الزلزال في سوريا وتركيا

كشف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عن تفاصيل المشاريع الجديدة والمتنوعة التي تم اعتمادها لصالح متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، بقيمة تتجاوز 183 مليون ريال سعودي.
ويتضمّن المشروع الأول إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية؛ لإيواء المتضررين من الزلزال، بقيمة 75 مليون ريال سعودي، وتضمّن المشروع الثاني كفالة الأيتام للمتضررين من الزلزال (مبادرة بسمتهم)، بقيمة 40 مليون ريال سعودي، وتضمّن المشروع الثالث تنفيذ برنامج تطوعي لصالح المتضررين من الزلزال (حياة التطوعي السعودي)، بقيمة 18 مليون ريال سعودي، فيما تضمّن المشروع الرابع توفير خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة، بقيمة تتجاوز 17 مليونًا و800 ألف ريال سعودي.
وتضمّن المشروع الخامس تنفيذ تدخلات المياه والصرف الصحي المنقذة للحياة بقيمة تتجاوز 6 ملايين و500 ألف ريال سعودي، فيما تضمّن المشروع السادس توفير إمدادات التغذية الأساسية، بقيمة تتجاوز 6 ملايين و500 ألف ريال سعودي، وتضمّن المشروع السابع الاستجابة الطبية العاجلة لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا، بقيمة تتجاوز 19 مليونًا و800 ألف ريال سعودي.