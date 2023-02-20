"الربيعة" يستعرض المشاريع المعتمدة لصالح متضرري الزلزال في سوريا وتركيا

ويتضمّن المشروع الأول إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية؛ لإيواء المتضررين من الزلزال، بقيمة 75 مليون ريال سعودي، وتضمّن المشروع الثاني كفالة الأيتام للمتضررين من الزلزال (مبادرة بسمتهم)، بقيمة 40 مليون ريال سعودي، وتضمّن المشروع الثالث تنفيذ برنامج تطوعي لصالح المتضررين من الزلزال (حياة التطوعي السعودي)، بقيمة 18 مليون ريال سعودي، فيما تضمّن المشروع الرابع توفير خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة، بقيمة تتجاوز 17 مليونًا و800 ألف ريال سعودي.