رئيس جامعة الملك خالد يبحث مع السفير الأمريكي تعزيز التعاون العلمي

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بالسفير الأمريكي والوفد المرافق له، مثمنًا لهم الزيارة. وتم خلال اللقاء استعراض الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الثقافي والعلمي والبحثي بين الجامعة والجامعات الأمريكية. كما ناقش الطرفان سبل تيسير إجراءات ابتعاث معيدين ومحاضرين من الجامعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتيسير إجراءات الفيزا الدراسية والقبولات الجامعية أيضًا للمبتعثين من الجامعة، إضافة إلى القيام بإعداد بحوث مشتركة بين مراكز الجامعة البحثية، ومراكز البحوث المتقدمة في الجامعات الأمريكية، وتوجيه تلك البحوث بما يتناسب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبما ينعكس على تطوير البرامج البحثية.