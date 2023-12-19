رئيس جامعة الملك خالد يبحث مع السفير الأمريكي تعزيز التعاون العلمي

استقبل أمس رئيس جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، في مكتبه بالمدينة الجامعية بالفرعاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية السيد مايكل آلن راتني، يرافقه القنصل العام بالقنصلية الأمريكية في جدة السيد فارس أسعد، وعدد من موظفي السفارة والقنصلية.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بالسفير الأمريكي والوفد المرافق له، مثمنًا لهم الزيارة. وتم خلال اللقاء استعراض الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الثقافي والعلمي والبحثي بين الجامعة والجامعات الأمريكية. كما ناقش الطرفان سبل تيسير إجراءات ابتعاث معيدين ومحاضرين من الجامعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتيسير إجراءات الفيزا الدراسية والقبولات الجامعية أيضًا للمبتعثين من الجامعة، إضافة إلى القيام بإعداد بحوث مشتركة بين مراكز الجامعة البحثية، ومراكز البحوث المتقدمة في الجامعات الأمريكية، وتوجيه تلك البحوث بما يتناسب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبما ينعكس على تطوير البرامج البحثية.
من جهته، أشاد السيد مايكل آلن راتني بما شاهده في الجامعة من مرافق، وذلك خلال جولته على المدينة الجامعية بالفرعاء، كما اطلع على استراتيجية الجامعة ورؤيتها المستقبلية، ومواكبتها للتطور العلمي، بما يخدم منطقة عسير بشكل خاص، والسعودية بشكل عام، ويعزز عالمية الجامعة.
حضر اللقاء وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، والمشرف على إدارة التعاون المحلي والدولي وإدارة الابتعاث، وعدد من مسؤولي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.