"الغذاء والدواء" توضح 4 طرق لحفظ التمور ومنتجاتها

وأوضحت الهيئة أن المنتجات المحتوية على التمور تتنوع باختلاف طرق تحضيرها، ومنها "دبس التمر"، وهو سائل مكثف مستخلص من التمر بعد فصله عن الألياف والنوى والأقماع، ويُستخلص بالكبس أو العصر أو السلق، وأيضًا "فركتوز التمر"، وهو محلول مائي يميل للون الأصفر ويُحضّر باستخلاص الفركتوز من التمر أو دبس التمر.