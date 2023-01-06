مواطن يقيم حفلة عشاء تكريماً لرحالة إيطالي قطع 7 آلاف كيلو متر لأداء العمرة

أقام المواطن بندر الصرير الحربي حفلة عشاء مصغرة في منزله بمركز "قبه" شمال شرق القصيم لرحالة إيطالي مرّ من هناك في طريقه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة على دراجته.
وفي التفاصيل قال "بندر الحربي" لـ"سبق": كنت في طريقي متجهاً من مركز "قبه" إلى مقر عملي في قاعدة الملك خالد العسكرية، وأثناء سيري على طريق "أم عْشَر" والأمطار تهطل بغزارة شاهدت شخصاً يسير على دراجته محملاً بالأمتعة، وعند عودتي من عملي قبيل العصر على طريق "قبه - سامودة" شاهدت نفس الرجل يمتطي دراجته فأيقنت أنه سائح أجنبي، وتوقفت عنده ودار بيني وبينه حديث وأخبرني أنه قادم من إيطاليا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
وتابع "الحربي": قدمت له دعوة العشاء في منزلي بمركز "قبه" ووافق على الفور، وأجرينا له حفل استقبال مصغر بمشاركة الأقارب والأصدقاء والجيران بهدف نقل صورة جميلة عن المجتمع السعودي وشخصية المسلم الحقيقية التي تتميز بالتعايش والكرم والعطاء والأخوة الصادقة.
وأضاف بندر الصرير الحربي أن الرحالة "عمر الإيطالي" استمتع كثيراً بالقهوة السعودية والتمر والأكلات الشعبية والعشاء الفاخر، وعبّر عن كامل سروره وهو يشاهد رحابة صدور الناس حوله، وقام بالتقاط الصور بكاميرا هاتفه لنقلها لبلاده ووسائل الإعلام هناك، وبات الليلة كاملة في المنزل وفي الصباح تناولنا الفطور معاً ثم غادر مواصلاً سيره من القصيم إلى محافظة العلا ثم المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وكشف "عمر الإيطالي" أنه بمجرد دخوله الأراضي السعودية على دراجته شعر بالأمان، وكثيراً ما يعترضه المواطنون السعوديون ويدعونه لدخول منازلهم وتقديم واجب الضيافة، مشيراً أن الـ7 كيلو متر التي قطعها في ظرف 4 أشهر توّجها بمشاهدة جماليات صحراء المملكة وتضاريسها المتنوعة، والحيوانات النادرة مثل الجِمال، وأيضاُ الطعام الشتوي في السعودية الذي يعمل على طرد البرد من داخل الجسم إلى خارجه.