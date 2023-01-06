مواطن يقيم حفلة عشاء تكريماً لرحالة إيطالي قطع 7 آلاف كيلو متر لأداء العمرة

وفي التفاصيل قال "بندر الحربي" لـ"سبق": كنت في طريقي متجهاً من مركز "قبه" إلى مقر عملي في قاعدة الملك خالد العسكرية، وأثناء سيري على طريق "أم عْشَر" والأمطار تهطل بغزارة شاهدت شخصاً يسير على دراجته محملاً بالأمتعة، وعند عودتي من عملي قبيل العصر على طريق "قبه - سامودة" شاهدت نفس الرجل يمتطي دراجته فأيقنت أنه سائح أجنبي، وتوقفت عنده ودار بيني وبينه حديث وأخبرني أنه قادم من إيطاليا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.