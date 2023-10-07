"الجوازات": تأشيرة الخروج النهائي للعمالة بفترة التجربة إلكترونيًّا.. لا تراجعونا

وقالت في إنفوجرافيك لها: إن الفئة المستهدفة هي أصحاب العمل للعمالة التجارية، مشيرة إلى أن للخدمة مميزات؛ منها إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار التأشيرة إلكترونيًّا، والخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم.