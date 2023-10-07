"الجوازات": تأشيرة الخروج النهائي للعمالة بفترة التجربة إلكترونيًّا.. لا تراجعونا

أعلنت المديريةُ العامة للجوازات أن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة #أبشر أعمال الإلكترونية ؛ تسهل على أصحاب العمل إصدار التأشيرة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.
وأضافت: أن الخدمة تتيح لأصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة تجربة العامل إلكترونيًّا، وذلك عبر منصة "أبشر أعمال" الإلكترونية.
وقالت في إنفوجرافيك لها: إن الفئة المستهدفة هي أصحاب العمل للعمالة التجارية، مشيرة إلى أن للخدمة مميزات؛ منها إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار التأشيرة إلكترونيًّا، والخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم.
وأكّدت أن الهدف من تطوير الخدمة هو وجود إدارة بلا ورق، وتسهيل الإجراءات، والتحول الرقمي.