الوطنية للإسكان تطرح شقق سكنية في ضاحية خزام بأسعار مدعومة تبدأ من 250 ألف ريال

وتتضمن الاتفاقيات تطوير 6 مشاريع سكنية داخل ضاحية خزام مع كلاً من شركة أسس العقار والتي ستطور 772 وحدة سكنية في مشروع أسس هاوسنق، وشركة الرمز للعقارات والتي ستطور 521 وحدة سكنية في مشروع جوهرة الرمز، وشركة طراز العربية حيث ستطور 286 في مشروع نسيم خزام، وشركة دار للتطوير العقاري وستطور 270 وحدة سكنية في مشروع دار خزام وشركة محمد ومصعب عبد الله العجلان الاستثمارية والتي ستطور 261 وحدة سكنية في مشروع خزام ريفيرا. بالاضافة الى شركة الرائم للتطوير العقاري والمقاولات والتي ستطور 200 وحدة سكنية في مشروع عوالي النرجس،