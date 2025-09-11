"المالك": خطاب ولي العهد يزرع الثقة في النفوس.. "الحسني": يرسم ملامح المستقبل ويؤكد ثوابت المملكة

وفي مقاله "خطاب ولي العهد في «الشورى».. التحالفات وصناعة المستقبل" بصحيفة "عكاظ"، يتوقف الكاتب الصحفي علي مكي أمام المشهد الخليجي في الخطاب، ويقول: في خطاب تاريخي أمام مجلس الشورى، أعلن ولي العهد السعودي: "سنكون مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد"، في إشارة إلى تحوّل العلاقات الخليجية من المصالحة إلى التحالف الكامل. الخطاب جسّد ثقة السعودية بثقلها الإقليمي، وربط التكامل الخليجي برؤية 2030، مؤكدًا أن استقرار المنطقة رسالة عالمية بأن الخليج يتحدث بصوت واحد.