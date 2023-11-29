بالفيديو.. "وليد عبدالله" لـ"يا هلا بالعرفج": اشتريت أرضًا رأيتها بالحي وأنا أمشي

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة العرفج كتاب "الاحتلال" للكاتبة الفرنسية "آني أرنو". وتدور قصة الكتاب حول احتلال الغيرة الذي سيطر على الكاتبة حتى عالجت نفسها بالكتابة. كما عرض مقطعًا مرئيًّا للأستاذ "تركي المحمود" وهو يتحدث عن الكتاب.