بالفيديو.. "وليد عبدالله" لـ"يا هلا بالعرفج": اشتريت أرضًا رأيتها بالحي وأنا أمشي

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو في فقرة المشي لعامل المعرفة مع الكابتن "وليد عبدالله"، تحدَّث من خلاله عن علاقته الجيدة بالمشي والرياضة، وهو ينصح الشباب بالمحافظة على اللياقة البدنية.. وقال: إن أهم قرار اتخذته هو شراء أرض رأيتها داخل الحي وأنا أمشي.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة العرفج كتاب "الاحتلال" للكاتبة الفرنسية "آني أرنو". وتدور قصة الكتاب حول احتلال الغيرة الذي سيطر على الكاتبة حتى عالجت نفسها بالكتابة. كما عرض مقطعًا مرئيًّا للأستاذ "تركي المحمود" وهو يتحدث عن الكتاب.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج فيديو لجادة الأمير فهد بن سلطان "جادة المشي" بتبوك، وقصة مكتبة تُعتبر من أقدم المكتبات، استثناها الأمير؛ لدعم الثقافة والمعرفة.
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى المهتم بالتراث "خالد عبدالرحيم" قصة أغنية "عندك أمل عندك" للفنان الراحل صوت الأرض "طلال مداح" رحمه الله.