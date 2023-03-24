"شؤون المسجد النبوي" تكثّف جهودها لخدمة الزوّار والمصلّين يوم الجمعة

تكثّف وكالة شؤون المسجد النبوي جهودها بالمسجد النبوي في يوم الجمعة؛ لخدمة الزوار والمصلين من خلال خطتها التشغيلية؛ حيث تم فرش المسجد النبوي بـ22 ألف سجادة، إضافة إلى تعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وتنظیف مرافق المسجد النبوي.
وبلغت كمية المطهرات المستخدمة 30000 لتر، وكذلك بلغت كمية المعقمات المستخدمة 6000 لتر، فيما بلغت كمية المعطرات المستخدمة 1800 لتر، وذلك من خلال الأدوات والمعدّات التي بلغ عددها أكثر من 3,400.
كما تحرص الوكالة على تذليل كافة العقبات تسھیلًا على الزائرین والمصلّین بھدف ضمان انسیابیة حركة الحشود البشریة في عموم المسجد النبوي.
ولإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع، عملت على الترجمة الفورية لخطبة الجمعة لغير الناطقين باللغة العربية، وذلك عبر عدد من المترجمين بعدة لغات.
كما تولي وكالة شؤون المسجد النبوي اهتمامًا كبيرًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، من خلال توفير 14 ألف كرسي، وتهيئة مسارات خاصة لهم وتوفير مصلى خاص بهم، إضافة إلى توفير مصاحف بلغة برايل، وترجمة الخطبة بلغة الإشارة؛ ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.
وتجنّد الوكالة جميعَ موظفيها لخدمة كل زائر ومصلٍّ في المسجد النبوي، ولتحقیق الأھداف المرجوّة التي تسعى من خلالھا لتطویر منظومة الأعمال المقدمة.
وتقوم الوكالة عبر الإدارات التابعة لها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتكثيف الجهود والأعمال؛ ليظهر المسجد النبوي بالصورة اللائقة به؛ تحقیقًا ومواكبةً لرؤیة المملكة 2030، ویحقق تطلعات ولاة الأمر، حفظھم الله.
یأتي ذلك سعیًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى تقدیم أفضل الخدمات للمصلین والزائرین؛ لیؤدوا عباداتھم بكل یسر وسھولة في أجواء إیمانیة خاشعة، وذلك ضمن توجیھات الرئیس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر، يحفظهم الله.