"شؤون المسجد النبوي" تكثّف جهودها لخدمة الزوّار والمصلّين يوم الجمعة

كما تولي وكالة شؤون المسجد النبوي اهتمامًا كبيرًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، من خلال توفير 14 ألف كرسي، وتهيئة مسارات خاصة لهم وتوفير مصلى خاص بهم، إضافة إلى توفير مصاحف بلغة برايل، وترجمة الخطبة بلغة الإشارة؛ ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.