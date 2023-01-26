مكتبة الملك عبدالعزيز تنظّم "برنامجًا ثقافيًّا لليافعين".. خلال فبراير المقبل

خصّصتْ مكتبة الملك عبدالعزيز العامة شهر فبراير 2023م لإطلاق منظومة من البرامج الثقافية الموجهة لليافعين للمرحلة العمرية ما بين 12 - 18 سنة؛ حيث تنظّم مكتبات الطفل خلال الشهر المقبل سلسلة من البرامج الثقافية المتنوّعة حول "الانتماء والقيادة والأصالة"، في فرعيها بالرياض خريص والمربع.
وتهدف البرامج إلى تقديم برامج ثقافية نوعية اكتشاف المهارات التي يتحلّى بها اليافعون، وتعزيز قيم الانتماء والمعرفة لديهم.
ويتضمّن الأسبوع الأول الذي يقام بفرع المربع بدءًا من يوم الأربعاء الأول من فبراير أنشطة عن الذكاء الاصطناعي، والهوية مع نشاط مصاحب إدراكي.
وينطلق الأسبوع الثاني بورشتَيْ عمل بعنوان "دليل القادة الواعدين" في يومي 5 - 6 فبراير بفرع خريص، فيما تقام ورشة عمل وقراءة كتاب "يوم بدينا" في يومي 7 - 8 فبراير بفرع المربع.
ويشمل الأسبوع الثالث الذي يقام ما بين 12 - 15 فبراير، ورشة بعنوان "التعبير عن الامتنان"، مع قراءة كتاب "أنا والأنا" بفرعي خريص والمربع.
أما الأسبوع الرابع والأخير فتقام خلاله ثلاث ورش بعنوان "تحت راية واحدة" وذلك خلال يومي 10 - 20 فبراير.
يذكر أن جميع الورش تقدم للجنسين، وتقام ما بين 4 - 6 مساءً، علمًا بأنه لا يتطلّب حضور البرامج تسجيلًا مسبقًا.
ويمكن معرفة التفاصيل عبر موقع مكتبات الطفل بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة: https://www.kapl.org.sa/