بالصور.. "سبق" من الطائف ترصد عمالة "مخالفة" تحترف غسل السيارات.. تهدر المياه وتُشوِّه المنظر الحضاري

شاهدت الكثير من العمالة المُخالفة والتي لا تُبالي بالنظام ولا تخاف العقاب، ينتشرون كذلك بمواقف المولات، والمجمعات التجارية والتي تجولت عليها بمركبتي راصدًا لتلك المخالفات ، كذلك بعضهم يُحيطون بأسوار الإدارات الحكومية والمدارس ، ومواقف المتنزهات، فهي مواقع تجلب لهم الزبائن، وتُمكنهم من امتهان ذلك العمل المُخالف، في ظل النظرة التي تحمل الغضب والعتب من قِبل عمالة مغاسل السيارات النظامية، والذين يشهدون انخفاضًا في الإقبال عليهم في ظل انتشار هذه العمالة التي تمتهن مهنتهم وتفرض سيطرتها على السوق دون تحمل أي رسوم لإيجار المحل أو تكلفة المواد المستخدمة في الغسيل، وتظل أعينهم تراقب وتراقب بحثًا وأملاً في القضاء على هذه المخالفات ومنع ظهورها .