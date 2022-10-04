بقيمة 176,300,000 مليون ريال.. "العنوان العقارية" تحقق نجاحاً استثنائيًا في بيع "الجواء"

وحظي المزاد بحضور نوعي من رجال الأعمال والمستثمرين وعدد من المهتمين بالقطاع العقاري بالمملكة. كما حرصت "العنوان العقارية" على تدعيم المحفل بكافة الاستعدادات التي صبت في نجاحه، إذ يؤكد النجاح الذي حققه المزاد الأهمية الاستثمارية العالية لمشروع "الجواء"، خصوصًا لموقعه الاستراتيجي الذي يربطه بأهم مشاريع الرياض الصناعية، مما يكسب مستفاديه فرصة نادرة لتسيير أعمالهم التجارية والصناعية وتحقيق المكتسبات المرجوة.