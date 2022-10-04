بقيمة 176,300,000 مليون ريال.. "العنوان العقارية" تحقق نجاحاً استثنائيًا في بيع "الجواء"

حققت "العنوان العقارية" نجاحًا استثنائيًا في بيع مشروع الجواء (مساهمة شرق الحائر) صكوك زراعية بقيمة مالية بلغت 176,300,000 مليون ريال، وذلك خلال المزاد العلني الذي نظمته الشركة يوم أمس الثلاثاء في قاعة الخزامى، تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية" التابعة للهيئة العامة للعقار.
وحظي المزاد بحضور نوعي من رجال الأعمال والمستثمرين وعدد من المهتمين بالقطاع العقاري بالمملكة. كما حرصت "العنوان العقارية" على تدعيم المحفل بكافة الاستعدادات التي صبت في نجاحه، إذ يؤكد النجاح الذي حققه المزاد الأهمية الاستثمارية العالية لمشروع "الجواء"، خصوصًا لموقعه الاستراتيجي الذي يربطه بأهم مشاريع الرياض الصناعية، مما يكسب مستفاديه فرصة نادرة لتسيير أعمالهم التجارية والصناعية وتحقيق المكتسبات المرجوة.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "العنوان العقارية" ماجد الجبرتي عن اعتزازه ببيع "الجواء" التي تعد مكسبًا لتنمية الأعمال الاقتصادية والعقارية ضمن منطقة تحظى بامتداد للمشاريع الصناعية جنوب الرياض.
وأضاف: "نثمن الجهود التي تبذلها لجنة المساهمات العقارية "تصفية" لإنهاء جميع المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأفضل عائد وأسرع وقت، وبما يسهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها بأنسب الطرق".
وأرست الشركة أسس وقواعد متينة لضمان عملية سير المزاد، حيث خضعت العمليات التسويقية له لمخططات نموذجية وحرفية شملت حملات إعلانية واسعة وتحضيرات مكثفة اتسمت بأعلى معايير الجودة. ويعكس هذا الحدث تطلعات شركة "العنوان العقارية" المستقبلية عبر طرح مشاريع لافته للاستثمار تحاكي قوة السوق العقاري السعودي.